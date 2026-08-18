MORİTANYA, (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ve Moritanya ortak projesi olan Moritanya Ulusal İş Sağlığı Merkezi'ne bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları'nın açılışını gerçekleştirmek üzere Moritanya'ya gitti. Işıkhan, açılış öncesinde Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, ortak proje olan Ulusal İş Sağlığı Merkezi'ne (ONMT) bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları'nın açılışı vesilesiyle Moritanya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Işıkhan, 'Moritanya ve Türkiye ortak tarihi ve kültürel bağları olan dost ve kardeş iki ülkedir. Ülkelerimiz arasında sağlam temellere dayalı bu kardeşlik bağının her alanda sürdürülmesi değerlidir' dedi.

'TÜRK YATIRIMLARI AFRİKA EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLIYOR'

Türk yatırımlarının Afrika'da birçok ülkenin ekonomisine katma değer sağladığını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

'Karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacmimizin de artırılmasını sağlayacaktır. Özel şirketlerimizin enerji, madencilik ve altyapı alanlarında yapacakları yatırımlarla Moritanya'nın refahına katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Firmalarımızın Moritanya'daki faaliyetlerinin önünün açılması ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması hususunda Moritanya makamlarının desteğine güveniyoruz. Bu yatırımların, istihdam ve işgücü piyasalarına yönelik iş birliğimizi de olumlu yönde destekleyeceğine inanıyoruz.'

Bakan Işıkhan, bakanlıklar arası iş birliği anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasının ardından anlaşmayı imzalamak üzere mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

LABORATUVARIN TEKNOLOJİK ALTYAPISINI VE FİNANSMANINI TİKA ÜSTLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bilgi, tecrübe ve teknik kapasitesini aktardığı, teknolojik altyapısı ve finansmanı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından üstlenilen Moritanya Ulusal İş Sağlığı Merkezi'ne bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları, Bakan Işıkhan tarafından hizmete açıldı. Törende konuşan Işıkhan, Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, dostluk, kardeşlik ve dayanışma temelinde her geçen gün güçlendiğini belirterek, çalışma hayatının ülkeler arasındaki güçlü ilişkilerin önemli ve stratejik iş birliği alanlarından biri olduğunu ifade etti. Işıkhan, şöyle devam etti:

'Moritanya ile ilişkilerimizi, ikili iş birliğinin de ötesine taşıyarak, Türkiye-Afrika Ortaklık Politikamız çerçevesinde daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışma hayatı da ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin önemli ve stratejik iş birliği alanlarından biridir. Bu doğrultuda, çalışma hayatında edindiğimiz bilgi, tecrübe ve kurumsal kapasiteyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı, vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak da görüyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu laboratuvar da bu anlayışın somut bir tezahürüdür.'

'MORİTANYA'DA İSG HİZMETLERİNİN KALİTESİ ARTACAK'

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, TİKA ve Moritanya Ulusal İş Sağlığı Dairesi iş birliğinde hayata geçirilen laboratuvar projesinin ortaya koyduğu somut çıktılar ve sağladığı teknik imkanların iki ülke arasındaki güçlü dayanışmanın örneklerinden biri olduğunu belirten Işıkhan, şunları söyledi:

'TİKA'mız bu projenin finansmanını ve teknolojik altyapısını üstlenirken, Bakanlığımızın uzmanları da bilgi, tecrübe ve teknik kapasitesini Moritanyalı kardeşlerimizle paylaşmıştır. Burada yapılacak çalışmaların, Moritanya'da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bunun yanında, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasına ve çalışma hayatındaki standartların daha ileri seviyelere taşınmasına da katkı sağlayacaktır.'

ULUSLARARASI AKREDİTASYON İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Laboratuvar açılışında katılımcılarla bir gelişmeyi de paylaşan Işıkhan, 'Az sonra hizmete açacağımız bu laboratuvarı, uluslararası ölçekte güvenilir ve bölge ülkelerine de hizmet verebilecek bir merkez haline getirmek için yeni bir adım daha atıyoruz. Bu doğrultuda, laboratuvarımızın akreditasyon sürecine hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. İnanıyorum ki bu adım, laboratuvarımızın yalnızca ulusal düzeyde değil, bölgesel ölçekte de güvenilir ve referans bir merkez haline gelmesine önemli katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.