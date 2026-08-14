ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iadesine ilişkin, '1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı' dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendiriyor, iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip etmeyi sürdürüyoruz. Suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz. 1 Temmuz'da, 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı. Son bir buçuk ayda ülkemize iade edilenlerin 24'ü Gürcistan'dan, 8'i Almanya'dan, 6'sı Yunanistan'dan getirildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizde de önemli sonuçlar elde ettik' ifadelerini kullandı.

'CAMGÖZLER SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİNİN ÜLKEMİZE İADESİNE KARAR VERİLDİ'

Uzun süredir takip ettikleri dosyalarda gelişme kaydettiklerini belirten Bakan Gürlek, 'Redkitler' suç örgütü lideri F.D. 13 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize iade edildi. Son olarak 2020 yılında Arjantin'den iadesini talep ettiğimiz Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K.'nın ülkemize iadesine karar verildi. Dışişleri Bakanlığımızın 28 Temmuz 2026 tarihli bildiriminin ardından, 31 Temmuz'da İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımızla gerekli koordinasyon sağlandı ve şahsın Türkiye'ye getirilmesine yönelik seyahat programı oluşturuldu. S.K., 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındı; bu gece sularında İstanbul'a ulaşması planlanıyor. Aziz milletimiz müsterih olsun: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır. Bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalıştığımız İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza; suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde ülkemizle iş birliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)