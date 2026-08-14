Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığını ve Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde; suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, bugün Arjantin'de yakalandı. 'Tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacı ile örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Serkan Kurtuluş organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, bugün Türkiye'ye iade ediliyor' denildi.

Açıklamada ayrıca, 'Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında, nerede olurlarsa olsunlar devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır' ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE ADALETİN VE GÜVENLİĞİN KALESİDİR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, 'Nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve Yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil; adaletin ve güvenliğin kalesidir' ifadelerini kullandı. (DHA)