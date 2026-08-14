ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Edirne'de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddiaları son derece vahimdir. Bakanlık olarak, gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın bir evde kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, 'Edirne'de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddiaları son derece vahimdir. Bakanlık olarak, gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, ünvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)