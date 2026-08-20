Canan İLARSLAN- Ulaşcan ÖZER / KOCAELİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali TEKNOFEST Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır' dedi.

Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Kuvvet Komutanları katıldı.

Açılış töreni öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları ile alana gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile alanı dolaştı. Bakan Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenen yerli ve milli teknolojileri yerinde inceleyerek, ürünlere ilişkin bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberlerindeki heyet, emekliye ayrılmasının ardından 'Müze gemi' statüsüne alınan TCG Yavuz'un açılışını da gerçekleştirdi.

'DENİZCİLİK MİRASIMIZI DAHA DA ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Güler, 'Bizler de bugün sahip olduğumuz engin denizcilik mirasımızı daha da zenginleştirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nitekim, ülkemiz Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde son yıllarda savunma sanayii ve yüksek teknoloji alanlarında tarihi bir dönüşüm süreci gerçekleştirirken bu büyük dönüşümün en güçlü yansımalarından biri de, şüphesiz deniz kuvvetlerimizin ulaştığı mümtazsevi olmuştur. Bugün kahraman deniz kuvvetlerimiz; nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri yerli ve millî deniz altıları, insansız sistemleri ve sürekli gelişen teknoloji kabiliyetiyle mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasında etkin caydırıcı ve saygın bir güç olarak görevini sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır. Bu noktada, bugünün ve yarının teknolojilerine en hızlı şekilde adapte olmak suretiyle odaklayan, yerli ve millî savunma sanayiinde ulaştığımız güçlü seviyeyi daha da yukarılar çıkarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu ise ancak ihtiyaçların doğru belirlenmesi, kaynaklarımızın etkin kullanılması ve elbette ki aydınlık yarınlarımızın temsilcisi olan gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde ortaya koyabilmesiyle mümkündür. TEKNOFEST gibi organizasyonlarda bu durumun sağlanabilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır' dedi.

'GENÇLERİMİZİN ÜRETTİĞİ PROJELERE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEK ALIYORUZ'

'Bakan Güler, 'TEKNOFESTLERİMİZ, siz gençlerimizi bilim ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan, üretmek kültürünü toplumun her kesimine yaygınlaştıran ve millî teknoloji hamlemizi insan kaynağıyla yetiştiren çok kıymetli bir platform hâline gelmiştir. TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl 1 milyon 600 bin yarışmacının başvurması da bunun açık bir göstergesidir. Yerli ve millî savunma sanayii yolculuğumuzun önemli bir mihenk taşı olan merhum Özdemir Bayraktar'ın 'bir çocuk gelsin, bir uçak dokunsun' hayaliyle başlayan bu büyük yolculuk, bugün sizler gibi yüz binlerce gencimizin bilimle, mühendislikle, teknolojiyle ve üretme heyecanıyla kurduğu güçlü bir harekete dönüşmüştür. TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir. Burada bizlere düşen görev; siz genç kardeşlerimize sahip olduğu büyük potansiyeli desteklemek, hayallerinize ulaşabileceğiniz imkânları oluşturmak, fikirlerinizi projeye, projelerimizi de ülkemize değer katacak teknolojilere dönüştürebileceğiniz güçlü bir ekosistemi inşa etmektir. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı olarak gençlerimizin ürettiği projelere güçlü bir şekilde destek alıyoruz. Sizlerin bilime ve teknolojiye duyduğu ilginin, üretmeye yönelik heyecanı ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma arzusunun her geçen gün güçlendiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu alanlarda çok daha hızlı ilerlemek ve kısa sürede çok kısa fazla yol kat etmek için sizler gibi vizyoner gençlerimize büyük görevler düşüyor. Gençlerimizin araştıran tasarlayan üreten ve özgün projelere öncülük eden özgüvenli bireyler olarak yetişmesi güçlü ve bağımsız Türkiye hedefimizin en önemli teminatlarından da birisi olacaktır' ifadelerini kullandı.

'DENİZALTIMIZ 'MİLDE'NİN BURADA ÜRETİLECEK OLMASI KOCAELİMİZ ADINA ÇOK KIYMETLİ'

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, 'TEKNOFEST'lerdeki atmosferi bizzat deneyimlemek buralarda yarışmak çocuklarımızın, gençlerimizin bilim ve teknoloji sevdalarını perçinliyor. TEKNOFEST Mavi Vatan TEKNOFEST ruhuyla Mavi Vatan bilincini buluşturduğu için ayrı bir önem taşıyor. Bugün de 86 milyon vatandaşımızın umudunu Türkiye'ye bağlamış dost ülkelerin kaderi denizlerdeki gücümüzü göre de şekillenecek. Bu nedenle güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu kapsamda buranın bir evladı olarak, burada hayata geçirilen iki gelişmeyi de vurgulayarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Gölcük Tersanemizde uzun bir aradan sonra gemi inşaatına da yeniden başlanacak olmasının ve tamamen milli imkânlarla geliştirilen denizaltımız 'MİLDE'nin burada üretilecek olmasının Kocaelimiz adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu kentin bir evladı olarak, Aselsan'ın bu faaliyetleri desteklemek adına, Tersane'deki mevcut tesise ilave olarak yeni bir tesisin inşasına da başladığımızı gururla burada ifade etmek istiyorum' diye konuştu. (DHA)