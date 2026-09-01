BAHATTİN DEMİRCAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NİN TEMELİ ATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta yapılacak olan Bahattin Demircan Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine katıldı. Çocuklara yeni bir yuva kuracak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Bakan Göktaş, 'Çocuklarımız burada, bir yuvaya ait olmanın güveniyle, ilgi ve şefkatle büyüyecek. Yeteneklerini keşfedecek, aldıkları eğitim ve destekle hayallerini gerçeğe dönüştürecekler. Bugün attığımız bu temel, çocuklarımız için umut dolu yarınların başlangıcı olacak. Bu kıymetli eseri şehrimize kazandırmak için emek veren Demircan ailesi başta olmak üzere herkese şimdiden teşekkür ediyorum' dedi.

Çocuk bakım anlayışından yaşam alanlarına kadar köklü bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, 'Kalabalık, koğuş tipi yapılardan, çocuklarımızın ev ortamında büyüdüğü bir modeli hayata geçirdik. Her evladımızın ihtiyaçlarını ayrı ayrı gözeten, gelişimini yakından takip eden bir anlayışı esas aldık. Bu kapsamda koruma ve bakım altındaki 15 bin 727 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Sanat, spor, bilim ve akademide çocuklarımıza ilgi ve yeteneklerine göre imkânlar sunuyor; başarılarını destekliyoruz. 3 bin 200 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 3 bin 768 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz. Kuruluşlarımızda ve koruyucu ailelerimizin yanında yetişen evlatlarımızın, üniversiteye giriş sınavında elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırıyor' diye konuştu.

Bahattin Demircan Çocuk Evleri Sitesi'nin 13-18 yaşlarındaki 50 erkek çocuğa yuva olacağını kaydeden Göktaş, şunları söyledi:

'Beş çocuk evi, bir sosyal tesis ve bir idari binadan oluşacak bu yaşam alanını, evlatlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek tasarladık. Müzik, görsel sanatlar ve el sanatları atölyelerinde kendilerini ifade etmenin farklı yollarını keşfedecekler. Akıl ve zekâ oyunları salonlarında düşünme ve problem çözme becerilerini ilerletecekler. Spor salonlarında takım ruhunu ve birlikte başarmanın sevincini yaşayacaklar. Ortak etkinlik alanlarında akranlarıyla birlikte öğrenecek, keyifle vakit geçirecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz anne babasından ayrı düşenlere her daim en güvenli liman olmuştur.' Devletimizin himayesindeki her çocuğumuza yeteneklerini geliştirecek fırsatları sunmak, ülkemizin geleceğine karşı sorumluluğumuzdur. Türkiye'nin imkânlarını, evlatlarımızın önünü açmak için seferber etmeye devam edeceğiz.'

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından çocuk evleri sitesinin temelini attı. (DHA)