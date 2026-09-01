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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2'nci Köprülü Sokak ile Diriliş Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 2'nci Köprülü Sokak'ta ilerleyen Aylin G. yönetimindeki 16 BNB 398 plakalı motosiklet, Diriliş Caddesi'nden çıkan Mustafa E.'nin (48) kullandığı 16 CCU 426 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan motosiklet, yandan gelen Beyzanur A. (30) idaresindeki 16 ABJ 656 plakalı otomobile çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Aylin G. yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Aylin G. (22) yaralandı.

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