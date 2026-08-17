ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret ederek eski İçişleri Bakanı ve Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Sebahattin Öztürk ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret ettik. İçişleri eski Bakanımız ve Türk İdareciler Derneği Genel Başkanımız Sayın Sebahattin Öztürk ile devletimizin şefkat elini yurdumuzun dört bir yanına taşıyan kıymetli mülki idare amirlerimizle bir araya geldik. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize idarecilerimizle birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşma sürecinde ve yurdumuzun her karışında huzurun, barışın ve güvenliğin temininde mülki idare amirlerimizin sahada üstlendiği fedakârca rol son derece kıymetlidir. Sayın Sebahattin Öztürk'e ve dernek yönetimine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, aziz milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için gayret gösteren tüm idarecilerimize görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum' dedi. (DHA)