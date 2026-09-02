ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile beraber Kızılay'a kan bağışında yaptı.

Bakan Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan ile birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

GÖRGÜN: BU İYİLİK HAREKETİNİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de 'Savunmada olduğu gibi dayanışmada da birlikteyiz' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Bu iyilik hareketini savunma sanayii ailemizle büyütmek istiyoruz. Firmalarımızın yöneticileri başta olmak üzere savunma sanayii ailemizin tüm kıymetli çalışanlarını kan bağışında bulunmaya, dayanışmamızı birlikte güçlendirmeye davet ediyorum' dedi. (DHA)