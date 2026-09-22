ABD, (DHA) - TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 'Katar ile Türkiye arasındaki güçlü stratejik ortaklığımızı daha da ileri taşımak ve pek çok alandaki iş birliğimizi derinleştirmek üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bolat, 'Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu için bulunduğumuz New York'ta, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmeye iştirak ettik. Dost ve kardeş ülke Katar ile Türkiye arasındaki güçlü stratejik ortaklığımızı daha da ileri taşımak; ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek, karşılıklı yatırımları artırmak, enerji, savunma sanayii, altyapı, finans, teknoloji ve müteahhitlik başta olmak üzere pek çok alandaki iş birliğimizi derinleştirmek üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.