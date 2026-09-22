ABD, (DHA) - NEW York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 'Uluslararası Ceza Mahkemesi yasaların ihlali nedeniyle bir kişinin tutuklanmasını uygun görürse, o zaman biz kim oluyoruz da kimsenin bunun üstünde olduğunu söyleyebiliriz?' dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD basınına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı olduğunu bildirdi. Mamdani, 'Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söyledim ve buna inanıyorum, aynı zamanda Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır. New York Belediye Başkanı olarak UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını uygulama yetkim bulunmuyor. Lahey Belediye Başkanı ile de bir görüşme yaptım ve hukukun üstünlüğünün önemini belirttim. UCM, yasaların ihlali nedeniyle bir kişinin tutuklanmasını uygun görürse, o zaman biz kim oluyoruz da kimsenin bunun üstünde olduğunu söyleyebiliriz? Bence çok açık bir şekilde herkes bu mahkeme önünde hesap vermelidir' ifadelerini kullandı.