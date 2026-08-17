Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sinek ve böceklerin çoğalması, vatandaşları kimyasal ürünler yerine doğal çözümlere yöneltti. Özellikle balkon ve bahçelerde yetiştirilen fesleğen, yaydığı kokuyla sineklerin uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Yoğun ilgi gören fesleğenin satışları ararken, çiçek üreticisi Soner Denizli (52), 'Talepleri karşılamak için haftada 50 bin saksı fesleğen üretiyoruz. 5 ayda yaklaşık 300 bin saksı fesleğen satışı gerçekleştirdik' dedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sinek ve böceklerin çoğalması, vatandaşları kimyasal ürünler yerine doğal çözümlere yöneltti. Özellikle balkon ve bahçelerde yetiştirilen fesleğen, yaydığı kokunun sinekleri uzaklaşmalarına yardımcı olmasıyla yoğun ilgi görmeye başladı. Artan talep fesleğen satışlarına da yansıdı. Altınova ilçesinde 20 yıldır çiçek üretimi yapan Soner Denizli, 7 kadın çalışanıyla birlikte talebi karşılamak için yoğun bir üretim süreci yürütüyor. 5 ayda yaklaşık 300 bin saksı satışı gerçekleştirdiklerini, gelen talepleri karşılamak için haftalık 50 bin saksı fesleğen üretim yaptıklarını söyleyen Denizli, 'Fesleğene talebin artmasıyla yoğun çalışmaya başlıyoruz ve zincir marketlere de ürün göndermeye başlıyoruz. Fesleğen yaz aylarının kaçınılmaz bir bitkisi. Çünkü doğal sinek kovucu özelliği var. Fesleğen olduğunda sivrisinekler yaklaşmıyor. Sineklerin artmasıyla fesleğen talebi de arttı. Ulusal zincirli marketlerde yerini aldı fesleğenler' dedi.

'18 İLA 20 GÜNDE SATIŞ BOYUNA GELİYOR'

İşletmesinde haftalık 50 bin saksı fesleğen üretildiğini belirten Soner Denizli, 'Fesleğenlerin bakımı zor değil. Güneş görmesi ve susuz kalmaması gerekiyor. Fesleğen fazla su tüketir. Susuz kalırsa özelliğini yitirir. Seramızda ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Yaklaşık 7 kadın çalışanımızla birlikte talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 200-300 bin saksı satışımız oldu. Ancak asıl kavurucu sıcaklar şimdi başladı. Bundan sonra satışlarımızın daha da fazla olabileceğini düşünüyoruz. Biz de hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. Haftalık tohum atıyoruz. Fesleğen, sıcaklarda 18-20 günde satış boyuna geliyor. Tohum atıldıktan yaklaşık 10 gün sonra da saksıya ekim aşamasına geliyor. Yani bir tohum, yaklaşık 35 gün içerisinde satışa hazır hale geliyor' dedi.

'KIRMIZI FESLEĞENİ SATIŞA SUNACAĞIZ'

Denizli, '3-4 yıldır yaptığımız araştırmalar sonucunda kırmızı fesleğen elde ettik. Eylül ayı itibarıyla satışını gerçekleştirmeye başlayacağız. Türkiye'de bunu kimsede görmedim ve sadece bende olduğunu düşünüyorum. Bu, benim özel üretimim. Bu fesleğeni kırmızı reyhan ile tozlaştırarak elde ettik. 3-4 yıl boyunca tozlaştırdık ve istediğimiz renge ulaştı. Reyhan ve fesleğeni yan yana ekmiştim. Daha sonra fesleğenin kızardığını görünce böyle bir üretim yapmak geldi aklıma. Bunun üzerine çalışmalara ağırlık verdim ve böyle bir ürün elde ettik. Her sene rengi giderek daha da kızardı. Şimdi de yeşilin yanında kırmızı rengini de piyasaya sunacağız. Kırmızı fesleğenin kokusu biraz daha keskin. Buna hiç sinek gelmiyor. Bakım şartları da yine normal fesleğenle aynı. Bol su ile bakılması gerekiyor' ifadelerini kullandı. (DHA)