ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve bunların 78 bin 761'ini otomobiller oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların; 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı. Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı; otobüste yüzde 33,5, kamyonda yüzde 13,6, minibüste yüzde 1,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34 MİLYON 746 BİN OLDU

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 907 bin 846 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ VERİLERİ

Ocak-temmuz döneminde 1 milyon 170 bin 247 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 21,2 artarak 35 bin 336 adet oldu. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 adet artış gerçekleşti. (DHA)