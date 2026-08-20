AYVALIK, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, kaleci Görkem Mehmet Tuğan'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 'Ailemize hoş geldin Görkem Mehmet Tuğan. Kulübümüz, kaleci mevkisi için Görkem Mehmet Tuğan ile anlaşma sağlamıştır. Kırmızı-beyazlı formamız altında kalesini başarıyla koruyacağı, nice zaferler yaşayacağımız bir sezon dileriz. Camiamıza hayırlı olsun' denildi.

23 yaşındaki file bekçisi geçen sezon amatörde Uzunköprüspor'da görev yaptı.