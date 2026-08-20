İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezonun başlamasına az bir süre kala devir hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte başkan Bilgin Tokul'un İzmir'de sahipsiz bırakıldıklarını, kendi gücüyle takımı idare edemeyeceğini belirtip lige katılmayacaklarını açıklaması sonrasında Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktay'ın ardından İzmir Çoruhlu FK'nın başkanı olup, Uşakspor'u da devralan Ahmet Çoruhlu kulübe talip oldu. Adı aylar önce de Menemen FK'yla anılan Ahmet Çoruhlu'nun Bilgin Tokul'la son 1 haftada 3 kez görüşme yaptığı ve tarafların bir kez daha masaya oturacağı ifade edildi. Ayrıca İzmir dışından bir grubun da tesis ve stadı bulunan Menemen FK'yı devralmak için harekete geçtiği belirtildi.

YENİDEN SAHAYA İNİYOR

Menemen FK'da başkan Bilgin Tokul'un açıklamaları sonrası takım yaklaşık 10 gün idmana çıkmadı. Sarı-lacivertliler, 6 Eylül de başlayacak yeni sezon öncesi tesislerde tekrar toplama kararı kaldı. İzmir temsilcisinde yönetim cephesinde devir görüşmeleri ve yol haritası planları yapılırken, genç futbolcuların ağırlıkta olduğu takımda sahaya inerek çalışmalarına başladı.