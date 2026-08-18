Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da Basın Ekspres Yolu'nda hafriyat kamyonunun sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Can Baldo (28), kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla çıkartılan Baldo'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi

Kaza, saat 11.15 sıralarında Basın Ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,34 PLL 737 plakalı motosikletin sürücüsü Can Baldo, aynı istikamette ilerleyen 34 CSA 443 plakalı hafriyat kamyonunu sağından geçmek istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, hafriyat kamyonunun altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

45 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekipleri kamyonun altında sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından Can Baldo sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Baldo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Baldo'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları ve bölgede yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. (DHA)