Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde hemşire olarak görev yapan milli bisikletçi Reyhan Yakışır (37) İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Pandemi döneminde spor salonlarının kapanmasının ardından bisiklet sporuna başlayan İnegöl Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü hemşiresi Reyhan Yakışır, kısa sürede önemli dereceler elde etti. Son 3 yılda katıldığı organizasyonlarda 5 Türkiye şampiyonluğu ve 4 Balkan şampiyonluğu kazanan sporcu, başarılarıyla milli takıma seçildi. 3 yıldır milli takım kadrosunda aktif olarak yarışan Yakışır, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda bisiklet branşında ay-yıldızlı forma ile yarışacak. Hemşirelik görevini sürdüren ve aynı zamanda milli takımda yer alan sporcu, organizasyonda madalya hedefiyle pedal çevirecek.

'DERECE ALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM'

Bisiklet sporuna başladığı ilk günleri anlatan Reyhan Yakışır, '2021 yılının sonlarına doğru spor salonları kapanınca bisiklet sporuna yöneldim. Daha sonra milli takım yarışmaları için federasyon seçmelerine girmeye başladım. Elde ettiğim derecelerle milli takıma davet edildim. Akdeniz oyunları için iddialıyım ve İtalya'da güçlü rakiplerle mücadele edeceğimi biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Güçlü rakiplerim olacak ancak derece almak için mücadele edeceğim. Milli formayla İnegöl Devlet Hastanesi'ni ve İnegöl'ü temsil etmekten mutluluk duyacağım' diye konuştu.

'AKŞAM SAATLERİNDE ANTRENMAN YAPIYORUM'

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda da Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini söyleyen Yakışır, 'Hastanedeki yoğun çalışma temposuna rağmen antrenmanlarımı mı aksatmıyorum. Antrenmanlarımı genelde akşam saatlerinde gerçekleştiriyorum. Bisiklet sporu, artık hayatımın bir parçası haline geldi. Nereye gitsem bisikletimi yanımda taşıyorum' ifadelerini kullandı.