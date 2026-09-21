İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda üç parça esrar ele geçirildi.

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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, Denizköşkler Mahallesi ve parklarda uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüphelinin bir binada olduğunu belirledi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı binaya giren polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda üç parça esrar bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA