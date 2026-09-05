Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) Arnavutköy'de servis şoförleri arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Özcan K. MehmET Taştan'ı silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan Özcan K. yakalandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LAR 691 plakalı işçi servisinin şoförü Mehmet Taştan ile 34 LDE 633 plakalı servis minibüsünün şoförü Özcan K. arasında, iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K., yanında bulunan silahı çıkararak aracında bulunan Mehmet Taştan'a ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Taştan ağır yaralanırken, şüpheli Özcan K. ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde iki servis sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından şüphelinin silahını çıkararak ateş açtığı görüldü. Silah sesleriyle birlikte olay yerindeki diğer kişilerin panik içerisinde koşarak bölgeden uzaklaştı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Taştan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kaldırıldı. Taştan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇTI, POLİS YAKALADI

Olayın ardından kaçan Özcan K.'yi yakalamak için çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde durdurdu. Gözaltına alınan Özcan K.'nin, olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını söylediği öğrenildi. (DHA)