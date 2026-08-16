Taylan ERGÜN /İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de bir kişinin ata şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Atın bağırışlarını duyan çevredeki kişiler duruma tepki göstererek müdahale ederken, şüpheli atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanında bulunan ata vurmaya başladı. Şiddete maruz kalan atın bağırışlarını duyan çevredekiler duruma tepki göstererek şüpheliye müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesi üzerine şüpheli, atla birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ata şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin ata vurduğu anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, atın bağırışlarını duyan kişilerin olay yerine gelerek şüpheliye müdahale ettiği anlar yer aldı. (DHA)