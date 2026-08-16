Veysel TİMDU/ İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta bir mağazadan ayakkabı çalan 4 kadın, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dışarıda bekleyen kadının ayakkabıları el arabasına doldurduğu, mağazaya giren 3 kadının ise çalışanı oyaladığı anlar yer aldı.

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Olay, 14 Ağustos günü saat 21.10 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ayakkabı mağazasına gelen 3 kadın, çalışanı oyalayarak çeşitli ürünlere baktı. Bu sırada dışarıda bekleyen diğer kadın ise mağazadan çıkarılan ayakkabıları el arabasına doldurdu. Bir süre sonra mağaza içerisindeki 3 kadın da iş yerinden ayrılırken, dışarıda bekleyen kadın el arabasındaki ayakkabılarla uzaklaştı. Yaşananlar, mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

Kaynak: DHA