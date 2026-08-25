Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya), (DHA)- CORENDON Alanyaspor, Fenerbahçe'den transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeni transfer Emre Demir katıldı. İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan başkan Hasan Çavuşoğlu, 'Gördüğünüz gibi bugün de bir transferimiz var. Biliyorsunuz Emre Demir, Kayseri'de iyi bir çıkış yakalamıştı. Sonra Barcelona'ya gitti, oradan da Fenerbahçe'ye, ardından Alanyasporumuza geldi. Emre'nin daha yaşı genç, 22 yaşında. Emre'nin yeteneğini, futbol kalitesini, futbol bilgisini hepimiz biliyoruz tabii, ama Emre'nin bir çıkışa ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim kulübümüz, o da öyle düşünüyor, biz de öyle düşünüyoruz. Ben Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağını ve kariyerinde iyi bir yere geleceğini, hem kulübümüze katkı sağlayacağını hem de kendi açısından çok iyi bir yere geleceğine inandığımız bir futbolcu olduğu için kulübümüze davet ettik. Sağ olsun, o da buraya özellikle gelmeyi tercih etti. Hem kulübümüze hem de Emre'ye hayırlı olsun. Emre, hoş geldin Alanyaspor ailemize. İnşallah başarılı bir sezon geçirirsin' dedi.

YENİ TRANSFER OLABİLİR MESAJI

Transferlerin devam edip etmeyeceği sorulan Çavuşoğlu ise 'Yani şu an için yok. Belki son günlerde 1 tane olabilme imkanı olabilir. Öyle bir düşüncemiz var. Nasip, kısmet. Zaten sizlerle paylaşırız' ifadelerini kullandı. (DHA)

EMRE DEMİR: BENİM İÇİN DE BİR FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Emre Demir, 'Başkanıma güzel dilekleri için teşekkür ederim. İlk Alanyaspor ile görüşmeye başladığımızda çok mutlu oldum. Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen teklifi kabul ettim. Umarım, inşallah burada istediğim gibi bir çıkışı yakalayıp Avrupa'ya tekrar gitmek isterim' diye konuştu.

Taraftara mesajı olup olmadığı ve Corendon Alanyaspor'da nasıl bir ortam bulduğu sorulan Emre Demir, 'Çok sıcak karşıladı herkes. Başkanım olsun, kulüp çalışanlarımız olsun, yöneticimiz olsun, hocamızla da karşılaştık. Herkeste pozitif bir hava var, kulüp içerisinde de. Zaten Alanyaspor lige çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralarda oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Taraftarın da her maçta bizi desteklemelerini istiyoruz' dedi.