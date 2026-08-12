Nisa MİĞAL- Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hakları hiçbir görüşmenin, hiçbir müzakerenin, hiçbir siyasi sürecin pazarlık konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Aksine devletimizin vefa borcunu daha da güçlü yerine getirmesi bizim görevimizdir. İstihdamdan eğitime, sağlıktan sosyal güvenliğe ve ekonomik haklardan sosyal desteklere kadar atılacak her yeni adım da aslında bu anlayışın devamı' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Milli Dayanışma ve Vefa Buluşması'na katıldı. AK Parti Genel merkezinde düzenlenen programa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri, Belgin Uygur ve Ahmet Büyükgümüş ile şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'DEVLET, ŞEHİDİNİ VE GAZİSİNİN ASLA UNUTMAZ'

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin milli birlik ve dayanışma için tarihi bir dönemeçte olunduğunu söyleyerek, 'Bugün bu salonda acılar üzerine değil hep birlikte inşallah inşa edeceğimiz gelecek umutlarımız üzerinde yükselen güçlü büyük Türkiye beklentisi mevcut. Siz yaşanan tüm gelişmelerin merkezinde, tam ortasındasınız. Bizim ölçümüz her zaman şehit yakınlarımızın, gazilerimizin vicdanının Türkiye'nin önünü açtığı yerdir; iklimdir ve rızadır. Devlet şehidini, gazisini asla unutmaz. Bu millet için can verenlerin geride bıraktıkları bizim için sadece bir sosyal politika başlığı değil; sizler bize şehitlerimizin aziz emanetlerisiniz, emanete sahip çıkmak da bizim için vicdani, ahlaki, insani ve milli bir sorumluluk. Şehit ailelerimize, gazilerimize yönelik hizmetlerimizin temelindeki anlayışımız, dayanışma anlayışının çok ötesinde yer alan bir vefa anlayışı. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hakkı asla herhangi bir siyasi sürecin karşılığı değil. Bu haklar devletimizin kahramanlarına karşı vefasının bir örneği. Ve bu hassas yaklaşımımız dün olduğu gibi bugün de var; yarın da aynı şekilde var olacak' diye konuştu.

'HİÇBİR ADIMDA ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA GÖLGE DÜŞÜRMEDİK'

Kaya, 'Biz yüreğimize kök salan acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte gayret içindeyiz büyük bir çaba gösteriyoruz. Yarım asra yaklaşan bir mücadelede Türkiye nice yiğit evlatlarını toprağa verdi. Milletçe çok büyük acılar yaşadık. Milli birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden Türkiye'nin her alanda mücadelesini birlikte verdik. Allah'ın izniyle de vermeye devam edeceğiz. Sizlerin fedakarlığı, varlığı bizlere daha çok çalışmamız, daha çok gayret etmemiz, daha çok bir ve beraber olmamız gerektiğini her zaman hatırlatıyor. Bizim gayemiz bir başka annenin kapısının bir daha o acı haberlerle çalınmaması. Allah'ın izniyle geleceğimizi de sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de geleceğimizin temelleri ve ilkeleri, aziz şehitlerimizin hatıraları, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinde yükseliyor. Bunun bilincindeyiz; bu süreçte sizin hakkınızdan, itibarınızdan ve haysiyetinizden bir milim geri adım atılması düşünülemez. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hakları hiçbir görüşmenin, hiçbir müzakerenin, hiçbir siyasi sürecin pazarlık konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Aksine devletimizin vefa borcunu daha da güçlü yerine getirmesi bizim görevimizdir. İstihdamdan eğitime, sağlıktan sosyal güvenliğe ve ekonomik haklardan sosyal desteklere kadar atılacak her yeni adım da aslında bu anlayışın devamı. Geçtiğimiz hafta Meclis'imizde yasalaşan düzenlemeyle de yine şehit yakınlarımız, şehitlerimizin anne babalarına, gazilerimize yönelik birçok düzenlemeyi yasalaştırdık. Bugün Türkiye için 'Terörsüz Türkiye'yi, daha güçlü bir geleceği konuşabiliyoruz ve elhamdülillah bu sürecin de en güçlü göstergesi terörün bu topraklarda bir daha herhangi bir boşluk bulamayacak olmasıdır. Attığımız hiçbir adımda şehitlerimizin hatırasına gölge düşürmedik, Allah'ın izniyle de düşürmeyeceğiz. Kahraman gazilerimizin mücadelesini her zaman çok kıymetli bulduk ve bu şekilde de bu devam edecek. Milletimizin birliğinden, vatanımızın bütünlüğünden taviz vermedik; Allah'ın izniyle bundan sonra da vermeyeceğiz. Ülkemizin huzuru için atılan her adım Allah'ın izniyle başarıya ulaşacak; başarıya ulaşması için hep birlikte gayret edeceğiz' dedi.

İLERİ: ÜZERİMİZDE ŞEHİTLERİMİZİN HAKKI VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu memleket için çalışırken, bu memleketteki bazı problemleri çözmek için mücadele ederken, bu devleti dünyanın en güçlü devletleri arasına sokmak noktasında seferber olurken pek tabi olarak şu hissiyatı taşıyoruz. Biz biliyoruz ki bu memleket sadece şu an hayatta olan vatandaşlardan ibaret değil, biz biliyoruz ki bu millet aynı zamanda toprağa düşmüşlerden ve daha henüz dünyaya gelmemiş nesillerimizden oluşuyor. Biz biliyoruz ki üzerimizde şehitlerimizin hakkı var, biz biliyoruz ki henüz doğmamış nesillerimizin emanetini de biz taşıyoruz. Bu sorumlulukla, bu bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Geldiğimiz noktada yürüyüşümüzün kararlılıkla devam edeceğini, Türkiye'nin ayağa kalkmış olduğunu, 'Türkiye Yüzyılı' sürecinde dünyanın en güçlü 10 devleti arasına girecek ülkenin Türkiye olduğunu, bölgede nizamı tesis edecek olan ülkenin Türkiye olduğunu, daha adil bir dünyayı inşa edecek ülkenin de Türkiye olduğunu artık dünya alem biliyor' diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise '25 yıllık kazanımımızla ve şehitlerimizin, şehit ailelerimizin fedakarlıklarıyla bu coğrafyada değerlerinden, ülkenin niteliklerinden ödün vermeden Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye yolunda 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize doğru siz kıymetli hemşehrilerimizle milletimizin her bir ferdi ile şehitlerimizin emaneti olan kardeşlerimizle, gazilerimizle inşallah hep birlikte yürüyeceğiz' dedi.

BÜYÜKGÜMÜŞ: EN YÜKSEK ÇALIŞMANIN MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK OLDUĞUNA İNANIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de şehit ailelerine seslenerek, 'Sizin yüksek fedakarlığınız, evlatlarınızın şahadet şerbetini içerek ortaya koyduğu bu yüksek fedakarlığı, gazilerimizin kendilerinden fedai can ederek ortaya koydukları güçlü iradenin, her türlü duanın, her işe hayırla başlamanın, her 'bismillah' demenin çekirdeğinde ve mayasında yer aldığına inanırız. İşte bugün bu sofrada da bunun için bir araya geldik. Allah nasip ederse liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte biz şehitlerimizin ruhunu şad edeceğiz. En yüksek çalışmanın milletimize hizmet etmek olduğuna inanıyoruz. Yapılan hiçbir çalışma, ortaya konulan hiçbir emek sizin ortaya koyduğunuz fedakarlığın, gazilerimizin iradesinin karşılığı olamaz ama bu millete hizmet etmek, aziz milletimizi daha güvenli yarınlara hazırlamak; işte bu kutsi mücadelenin de bir parçası niteliğindedir' ifadelerini kullandı. (DHA)