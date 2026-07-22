Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye 9 itfaiye ve 4 orman işletme aracıyla çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden görüldü. (DHA)