Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 'Son 3 yıl içinde insansız hava araçlarımız yaklaşık bin 750 operasyon gerçekleştirdi. Bu uçuşlarla toplamda 244 vatandaşımıza sağ olarak ulaşıldı' dedi.

Samsun'da AFAD tarafından 2'ncisi düzenlenen Dron ile Arazide Kayıp Arama yarışması 19 Mayıs ilçesinde gerçekleşti. Arama kurtarma yarışmasının son gününde, ilçede bulunan etkinlik alanını AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ziyaret etti. Yarışma ve tatbikat alanında incelemelerde bulunan Ali Hamza Pehlivan, insansız hava aracı (İHA) destekli arama-kurtarma yarışmasını takip etti.

'İHA SAYIMIZ DRONLARLA BİRLİKTE 191'E ULAŞTI'

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD'ın kurumsal kapasitesini her geçen gün hem personel hem araç gereç donanımı bakımından artırdığını belirtti. Pehlivan, 'Temel hedefimiz ülkemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde 'dirençli toplum, afetlere dirençli şehirler, afetlere dirençli Türkiye' hedefi var. Bu yolda ilerlerken teknolojiyi her geçen gün başta savunma sanayi olmak üzere AFAD olarak da en etkin şekilde kullanıyoruz ve bu konuda da kapasitemiz her geçen gün artıyor. Bugün itibarıyla insansız hava araçları konusunda çok önemli mesafeler aldık. Şu anda elimizde 166 dron var. Bunlara bu yıl itibarıyla 20 de kablolu dron, özellikle de aydınlatma için gece saatlerindeki faaliyetlerde ihtiyaç duyduğumuz kablolu dronları kattık ve ayrıca 3 İHA'mız, 2 de faydalı yük taşıyan dronumuzla beraber şu anda insansız hava aracı yani İHA sayımız dronlarla birlikte 191'e ulaştı. Bu önemli bir rakam ve 81 vilayetimize bunu eşit bir şekilde, oranın afet riskini de göz önünde bulundurarak yerleştirmiş durumdayız' diye konuştu.

Bu dronların pilotajının çok önemli olduğuna değinen Pehlivan, 'Bunun için de 600 mesai arkadaşımızı, AFAD personelimizi dron pilotu olarak yetiştirdik. Bu faaliyette de zaten onların önemli bir kısmı yarıştı. Tabi bunu yaparken yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülmekte olan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yerleştirme ve birleştirme çalışmalarını da çok önemsiyoruz. Bizim AFAD'ta arama kurtarma personel sayımız 5 bin kadroya ulaşmışken, diğer kurum kuruluşlarla birlikte yetiştirdiğimiz sivil toplum da dahil akredite ettiğimiz personel sayımız 175 bine ulaştı. Bu ekip sahada tabi birtakım ürünler kullanıyor. Geçmişte ithal edilen 75 kalem ürünün bugün itibarıyla 60 kalemini yerlileştirmiş ve millileştirmiş durumdayız. Yani 60 kalem arama kurtarma ürünümüz yerli ve milli olarak ülkemiz sınırları içerisindeki firmalar tarafından üretiliyor. Tıpkı milli savunmada olduğu gibi afet yönetiminde de bu konuda bir ekosistem oluşması için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Tabii teknolojiyi kullanmak sahada bize büyük bir avantaj sağlıyor' dedi.

Son 3 yıl içinde dronlarla bin 750 operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Pehlivan, 'Toplamda yaklaşık 10 bin saat uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşlarla toplamda 445 vakada bu araçlar kullanıldı ve 244 vatandaşımıza çok şükür sağ olarak ulaşıldı. Sadece 2026 ocak ayından bugüne kadar 131 vakaya yine bu kullandığımız teknolojik ürünlerle ulaşıldı. İnsansız, uzaktan kumanda edilebilen bu araçlarımız aynı zamanda yapay zeka destekli bir uygulama içerisinde yazılımı var. Çağın en önemli başlıklarından birisi de malumunuz yapay zeka. Biz bu teknolojik ürünlerde yapay zekayı da kullanıyoruz. Nitekim onlar bize üç boyutlu modellemeler yapıyor, canlı görüntü aktarımı sağlıyor. Ekiplerle çok kısa sürede koordinatlarını vermek suretiyle zaman kaybının önüne geçiyor' diye konuştu.

Yarışma hakkında da bilgi veren Ali Hamza Pehlivan, 'Yarışmamıza yaklaşık 500 personelimiz katıldı. Bu yarışmada birtakım şeyleri ölçüyor, birtakım hususları test ediyoruz. Bunlardan birincisi görev disiplini. Bir diğeri ekip ruhu, çalışma ruhu, ekip arkadaşlığı ve bir diğer başlığımız ekipler arası koordinasyon, iletişim, bir diğeri teknoloji yatkınlığı. Teknolojiyi çok daha iyi, çok daha etkin, çok daha faydalı bir şekilde kullanmak. Burada önemsediğimiz husus ekiplerimizin bir arada iyi koordine olmasıdır. Vakaya gittiklerinde kayıp bir vatandaşımızla ilgili iletişim kurarken doğru davranış modeli içerisinde hareket etmeleri çok önemli. Her şeyden önce olayın nasıl geliştiği, nereden başladığı, kayıp vatandaşımızın en son bilgileri ve benzeri ve elbetteki vatandaşımızın telkin edilmesi, teskin edilmesi bu boyutuna kadar biz hassasiyetle planlamamızı yapıyoruz ve uygulamamızı gerçekleştiriyoruz' dedi.

'ARAMA KURTARMA KAPASİTEMİZE KATKI SAĞLAYACAK'

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise, 'Gökteki gücümüz gelecekteki umudumuz mottosuyla Samsun'umuzda yapılan AFAD dron eğitim tatbikatı ve sahadaki gücümüzü arttırmak için yapılan dron yarışması Samsun'umuzda yaklaşık 3 gündür devam etmekte. 7 gün 24 saat gece gündüz sahada arama kurtarma teknolojiyi kullanma çalışmalarıyla ilgili 81 vilayetimiz birlikte Samsun'umuzda koordine edilmekte. Samsun'umuzda İHA teknolojilerinin afet ve acil durumlarda daha etkin kullanılmasını ve arama kurtarma kapasitemizin geliştirilmesine bu tatbikat ve eğitim çalışması büyük katkı sağlayacaktır' diye konuştu. (DHA)