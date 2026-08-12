Yaşarcan SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu S.R. (12) ile S.S. (10), akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma sualtı ekiplerinin nehirdeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu S.R. ve S.S., bir süre yüzdükten sonra güçlü akıntıya kapıldı. Çocukların suda gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, nehir kenarında çocuklara ait kıyafet ve terlikler bulundu. Jandarma sualtı ekiplerinin kayıp 2 çocuğu bulmak için nehirde başlattığı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)