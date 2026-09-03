VENEZUELA, (DHA) - VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 'Ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacak' dedi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez başkent Caracas'taki Devlet Başkanı Sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında konuştu. Rodriguez, 5 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana sürekli çalıştığını kaydederek, Venezuela'da gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını bildirdi. Rodriguez, 'Venezuela'nın zamanı geldiğinde sandık başına gitmeye tamamen hazır olması için durmaksızın çalıştım. Hiç şüpheniz olmasın, bu ülkede seçim yapılacak ancak bu süreç, Venezuela'nın tamamen hazır olduğu koşullarda gerçekleşecek. Venezuela'da demokratik huzurun sağlanması ve ülkeye yönelik yaptırım çemberinin tamamen kırılması için yoğun bir diplomasi yürütüyorum' ifadelerini kullandı.

Seçim tarihini belirleyen mercinin kendisi olmadığını söyleyen Rodriguez, 'Venezuela'da yürürlükte olan bir Anayasa ve bu Anayasa'nın teminat altına aldığı demokratik bir düzen mevcuttur' diye konuştu.