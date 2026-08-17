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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure mevkisinde, gece saatlerinde, hareket halindeki akaryakıt tankerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken; araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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