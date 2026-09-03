Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Remzi U., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından yaralı işçi, bulunan 3 parmağının dikilmesi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal İclaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Orman işçisi Remzi U., tomruğun kaldırılması için zincir bağlamak istedi. Ancak bu sırada tomruk hareket etti. Remzi U.'nun elleri zincirle tomruk arasında kaldı. Yaralanan Remzi U.'nun 6 parmağı koptu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.