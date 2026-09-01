Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da tapu dairelerinde dublör kullanarak, sahiplerinin bilgisi dışında arsa ve evlerin satışını yaptığı belirlenen örgütün üyesi olan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan A., Gaziosmanpaşa'da yakalandı. 4 Mart'tan bu yana aranan firari hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bulunan bazı tapu müdürlüklerinde kıymetli arsa ve gayrimenkullerin tapusunu 'dublör' kullanarak ele geçirdiği belirlenen 15 kişilik örgüte yönelik operasyon düzenlenmiş şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili tutuklanan ve hakkında 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ayhan A.'nın cezaevi firarisi olarak arandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa'da düzenlendikleri operasyonda hükümlüyü gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Ayhan A.'nın farklı yıllarda meydana gelen kamu kurum ve kuruluşları, 'tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'vergi usul kanuna muhalefet', 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu ayrıca 5 ayrı dosyadan da arandığı belirlendi. Firari hükümlü Ayhan A. işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.