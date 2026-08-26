Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Manisa'da silah imal ederek çeşitli organize suç gruplarına sattıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda tabanca ve tabanca yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerlerinde silah imal ederek çeşitli organize suç gruplarına sattıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince daha önce gerçekleştirilen ara yakalama ve aramalarda 93 tabanca, 21 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüphelilerin silah imalatı, ticareti ve aracılığı yaptıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İzmir ve Manisa'da bugün sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Dosya kapsamında belirlenen 21 şüpheliden 6'sının cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 15 şüpheliye ait 23 adreste arama yapıldı. Aramalarda 7 tabanca ve 13 fişek, balistik açıdan önem taşıyan ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilen çok sayıda silah parçası, 1 sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron, sahte avro basımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıplar ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 2 firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın bugüne kadarki aşamalarında toplam 100 tabanca ele geçirildi. (DHA)