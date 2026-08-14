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İlçenin Deniz Mahallesi'ndeki Gül Parkı sahilinde yuvalarından çıkan yavru yeşil deniz kaplumbağaları, denize ulaşmak için hareket etti. Ancak çevredeki yapay ışıklar nedeniyle yönlerini şaşırdığı belirtilen yaklaşık 40 yavru, deniz yerine yola yöneldi. Yola çıkan yavru kaplumbağalar, araçların altında kalarak öldü. (DHA)

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