ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en kapsamlı ve popüler gökbilim etkinliği olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 28'inci yılında Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Emre Gölü'nde gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında gündüz Güneş gözlemleri, TÜBİTAK atölye çalışmaları, deneyler, bilim gösterileri ve bilgi yarışmaları; geceleri ise gezegen, yıldız kümesi, bulutsu, galaksi ve Perseid meteor gözlemleri yapılıyor.

İlk kez 1998 yılında TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi öncülüğünde Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Emre Gölü'nde gerçekleştiriliyor. Bilim, doğa ve gökyüzünü bir araya getiren etkinliğe yaklaşık 19 bin kişi başvurdu. Başvuruların çoğunu aileler oluştururken, Türkiye'nin 81 ilinden katılımcılar arasında 1 aylık bebekten 75 yaşındaki gökyüzü meraklısına kadar her yaştan vatandaş yer aldı. Başvurular arasından kura yöntemiyle belirlenen katılımcılar ile akademisyenler, astronomlar, bilim iletişimcileri, gönüllüler ve görevlilerden oluşan yaklaşık 1500 kişilik grup Afyonkarahisar'da bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında gündüz saatlerinde Güneş gözlemleri, TÜBİTAK atölye çalışmaları, deneyler, bilim gösterileri ve bilgi yarışmaları düzenleniyor; geceleri ise alanda kurulan 36 profesyonel teleskop ve görev yapan 69 uzman astronom eşliğinde gezegen, yıldız kümesi, bulutsu, galaksi ve Perseid meteor gözlemleri yapılıyor. Türkiye'nin uzay vizyonunu ve insanlı uzay misyonunu temsil eden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ilk yörünge altı bilim misyonunu gerçekleştiren Tuva Cihangir Atasever de etkinlikte deneyimlerini ve uzay araştırmalarını katılımcılarla paylaştı. Ayrıca Milli Uzay Programı vizyonu, derin uzay çalışmaları ve evrenin gizemleri sunumlarla detaylandırıldı. Etkinlikte, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) de ele alındı.

Etkinliğin 3'üncü günü (14 Ağustos) ise tüm kamuoyunun katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Tüm bölge halkının katılımına açık olan 3'üncü günde ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 'ISS Görevi' konferansıyla katılımcılarla buluşacak. Türkiye Ulusal Gözlemevleri, kara delikler ve ötegezegenler temalı bilim söyleşileri, resmî kapanış töreni ve Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası konserinin ardından teleskoplarla gece gözlemleri tamamlanacak. 4 günlük bilim şöleni, 15 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen kültürel geziyle sona erecek. (DHA)