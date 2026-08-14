Mutlu YUCA/KOCAELİ, (DHA)- AK Parti'nin Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 25'inci kuruluş yıl dönümü programına katılmak üzere İstanbul'dan otobüslerle yola çıkan yaklaşık 15 bin kişi, Kocaeli'de dinlenme tesisinde buluştu.

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü nedeniyle Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek programa katılmak üzere binlerce partili yola çıktı. İstanbul'un 39 ilçesinden 300 otobüs, hızlı tren ve özel araçlarıyla yola çıkan yaklaşık 15 bin partili Kocaeli Sevindikli Dinlenme Tesisi'nde buluştu. Tüm otobüslerin tesise gelmesiyle birlikte binlerce partili bir araya geldi.

Ankara'ya programa giden partililere seslenen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu, 300 otobüsle, hızlı trenlerle ve çeşitli ulaşım araçlarıyla 15 bin kişinin Ankara yolunda olduğunu belirterek, 'İstanbul'umuzun 39 ilçesinden teşkilatlarımızla coşku içerisinde çeyrek asırlık yolculuğumuzu kutlamaya gidiyoruz. Biz bugün AK Parti İstanbul ailesi olarak 2 milyon 200 bin üyemizle tek yürek olduk. Son 15 ayda ailemize 253 bin yeni üye dahil oldu. Mahalle hamlelerimiz, sokak gönüllülerimiz, her site bir teşkilat çalışmalarımızla İstanbul'un her köşesinde bizi görebilirsiniz' dedi.

'Milletimizle Çeyrek Asır Türkiye Geleceğe Hazır' sloganıyla düzenlenecek 25'inci yıl özel mitingi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. (DHA)