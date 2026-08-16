Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ, (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde, 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' kutlandı.

Türkiye'nin tek Ermeni köyü olarak bilinen ve Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen Hatay'ın Samandağ ilçesi Vakıfköy'deki Meryem Ana Kilisesi'nde, 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' dolayısıyla ayin düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da yer aldı.

Samandağ, Antakya, İskenderun ve yurt dışından çok sayıda Ermeni vatandaşın katıldığı ayinde ilahiler söylendi, dualar edildi. Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için de yılın bereketli geçmesi adına dua okundu. Kazanlarda pişirilen yöresel hırisi de ayine katılanlara ikram edildi. (DHA)