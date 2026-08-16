ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretiminin 23,1 milyon varile ulaştığını, doğal gaz üretiminin ise 1,6 milyar metreküpü aştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı başta olmak üzere yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 2026 yılının ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi, 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri (TPAO) eliyle gerçekleştirildi. Toplam üretimde aslan payı ise yüzde 60 ile Gabar'da oldu.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ

Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayındaki doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken, kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin yüzde 92'si Sakarya Gaz Sahası'ndan geldi.

'ÜRETİMİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamada, yerli doğal gaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, 'Bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek' dedi.

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Bakan Bayraktar, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' vizyonumuzun bir parçasını da yurt dışındaki hamlelerimiz oluşturuyor. Yurt dışında da kurduğumuz ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra Somali'de sondaj yapıyoruz, Libya'da biri denizde diğeri karada olmak üzere 2 sahada ruhsat aldık. Son olarak Irak özelinde bir anlaşma yaparak Kerkük'te 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olduk. Enerji alanında artık küresel ölçekte oyun kurucu bir Türkiye var, yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim yapan bir Türkiye var' ifadelerini kullandı. (DHA)