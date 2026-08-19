İSTANBUL, (DHA)- ÜMİTLER Dünya Judo Şampiyonası U18 kategorisi, 20-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenecek. Türkiye'yi temsil edecek 12 kişilik Millî Takım kadrosunda, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Sema Nur Yüksel, Süleyman Doğru ve Tahsin Efe Yılmaz'ın yer alacağı bildirildi.

Guayaquil'de gerçekleştirilecek Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 12 sporcudan oluşan Millî Takım kadrosuyla müsabakaya çıkacak. Milli Takım kadrosunda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Sema Nur Yüksel 44 kilogramda, Süleyman Doğru 50 kilogramda, Tahsin Efe Yılmaz ise 73 kilogramda Türkiye adına mücadele edecek.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün 3 milli judocusu, dünyanın farklı ülkelerinden kendi kategorilerinin başarılı sporcularıyla karşılaşarak mücadele verecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyona öncesinde sporculara başarı dileklerini ileterek, '12 kişilik Millî Takım kadromuzda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübümüzden 3 evladımızın yer alması bizler için büyük bir gurur. Sema Nur, Süleyman ve Tahsin Efe'ye yürekten inanıyoruz. Rabbim yollarını açık etsin. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandıracaklar. Sporcularımıza ve Millî Takımımıza gönülden başarılar diliyorum' dedi.