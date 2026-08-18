Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon ile 1-1 berabere kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransa ekibi Lyon'u konuk etti. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çaldı. Sven Jablonski'nin yardımcılıklarını ise Eduard Beitinger ve Eric Müller üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye 'Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi' ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Lyon ise 'Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda' 11'iyle sahada yer aldı.

9'uncu dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Guendouzi'nin ortasına Vedat Muriqi kafa vurdu. Bu pozisyonda top az farkla yandan auta çıktı. 23'üncü dakikada orta alanda topla buluştuktan sonra ceza sahasına yaklaşan Tessmann'ın ceza sahası yayının yanından şutunda top kaleci Ederson'da kaldı. Lyon, 40'ıncı dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ tarafında son çizgide topla buluşan Tolisso kale sahasına ortaladı. Kale önündeki Openda'nın kafasında top filelere gitti: 0-1. 42'nci dakikada sağ tarafta topla buluşan Greenwood, topu soluna çektikten sonra kaleyi yokladı ancak kaleci Greif gole izin vermedi. İlk yarı Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, 47'nci dakikada eşitliği sağladı. Sol taraftan ortaya doğru yönelen Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ tarafta buluşan Greenwood, ceza sahası içi sağ çaprazda topu soluna aldıktan sonra kaleye çektiği şutla golü buldu: 1-1. 52'nci dakikada Openda'nın ceza sahası yayının biraz gerisinden şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. 58'inci dakikada sağ tarafta topla buluşan Talisca, soluna aldıktan sonra ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı. 63'üncü dakikada sol taraftaki Brown'un ceza sahasına ortasına Vedat Muriqi kafayla vurdu. Top kaleci Grief'te kaldı. 80'inci dakikada Nene, Guendouzi'nin pasıyla buluştuktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Top yan direkten oyun alanına geri döndü. 88'inci dakikada Tolisso'nun ceza sahası yayı yakınından sert şutunda kaleci Ederson gole engel oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu maçın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Lyon'un ev sahipliğinde oynanacak.

LUKAKU İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Lyon karşısında 83'üncü dakikada Vedat Muriqi'nin yerine oyuna dahil oldu.

TRİBÜNLERDE GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce 4 tribünü de kapsayan koreografi gerçekleştirdi. Görsel şölene imza atan sarı-lacivertli taraftarlar, coşkulu bir ortam yarattı.

VINCENZO MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan maçı tribünden takip etti. Montella'ya yardımcısı Daniele Russo ve analiz antrenörü Massimo Crivellaro eşlik etti.