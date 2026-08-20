ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacaklarını belirterek, Tahran yönetimine yardım sağlayan ülkelerin de büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik uygulanacak yeni yaptırım kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimine anlaşma yapması için fırsat sunulduğunu ancak bunun değerlendirilmediğini savunan Trump, 'Bugüne kadar herhangi bir ülkeye karşı yürütülen en ezici ekonomik operasyonu duyuruyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon olacak. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri imha edildi, askeri fabrikaları enkaz haline geldi, para birimleri değersizleşti ve ülkeleri pamuk ipliğine bağlı' ifadelerini kullandı.

İran ile ticari ve finansal ilişkilerini sürdüren ülkelere uyarılarda bulunan Trump, 'Finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya kamu kurumlarının İran'a herhangi bir türde can damarı sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin kendisi de çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Yasa dışı faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Trump, 'Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler. Bunların hepsinin derhal durması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Bu bir 'ekonomik D-Day' (Çıkarma Günü) olacak ve İran tehdidini izole edip yenmek için tüm müttefiklerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durmasına ihtiyacımız var. Bu tarihi tedbirler onları ve dünya çapında terör estirme kabiliyetlerini felç edecektir. İran asla nükleer silaha sahip olamayacaktır' ifadelerini kullandı.