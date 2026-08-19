SURİYE, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşlarından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında madencilik alanında stratejik ortaklık geliştirilmesi adına 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandığını bildirdi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde elektrik, madenler ve fosfat, petrol ve doğal gaz, deniz sondajı ile enerji nakil hatları ve taşımacılığı gibi konular ele alındı. Bakan Bayraktar'ın Şam temasları, Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında yeni bir iş birliğinin somutlaşmasına vesile oldu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında madencilik alanında stratejik ortaklık geliştirilmesi adına 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imza altına alındı.

'ÇOK KAPSAMLI, ÇOK BÜYÜK BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

İmza töreninin ardından Bakan Bayraktar ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında çok büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirten Bayraktar, Suriye'nin yeniden inşası ve ihya edilmesi sürecinde enerji ve madenler alanındaki potansiyeli hayata geçirme konusunda ortaya koydukları projeleri adım adım devreye aldıklarını ifade etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğinde Suriye'nin çok önemli bir kalkınma süreci içerisinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, 'Biz de Türkiye olarak bu sürece çok önem veriyoruz ve destekliyoruz. Özellikle Suriye'nin kendi kaynaklarını devreye almak, katma değerli bir şekilde ekonomiye katmak suretiyle inanıyorum ki bu süreç çok daha hızlanacaktır' dedi.

İmzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Bayraktar, 'Bugün burada çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra, inşallah önümüzdeki günlerde ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar, bunun ilk adımı' diye konuştu.

'BİRECİK-HALEP HATTI İLE ELEKTRİK İHRACATI YAKLAŞIK 3 KATINA ÇIKACAK'

Suriye'ye elektrik tedariki miktarının her geçen gün arttığını dile getiren Bakan Bayraktar, 'Önümüzdeki haftalarda devreye girecek Birecik-Halep Hattıyla beraber bu ihracatımızı yaklaşık 3 katına çıkaracağız, 800-900 megavatlara ulaşacak. Suriye'nin önemli miktarda elektrik ihtiyacına katkı yapacak projeyi devreye alacağız. Artık sayılı günler kaldı' açıklamasını yaptı.

Bayraktar, söz konusu hat ile ülkedeki günlük aydınlatma süresinin de uzayacağına işaret etti.

'ALTYAPI PROJELERİNDE DAHA ÇOK TÜRK FİRMASININ YER ALMASINI İSTİYORUZ'

Türk şirketlerinin Suriye'deki yatırımlarının artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, 'Altyapı projelerinde daha çok Türk firmasının yer almasını istiyoruz. Boru hatlarının yapımında, elektrik iletim hatlarında, depoların ve tankların yapımında çok önemli bir tecrübemiz var, bunları hızlı bir şekilde hayata geçirebiliriz' ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETLERİMİZ HAZIR DURUMDA'

Dünyanın geçmekte olduğu küresel enerji buhranında Türkiye ve Suriye'nin petrol ve doğal gaz geçiş güzergahlarında bütün dünyaya çok önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Bayraktar, şunları söyledi:

'Gerek Suriye off-shore'u, gerekse Suriye'deki kara sahalarında; mevcut üreten sahalar, tekrar üretiminin artırılması beklenen sahalar ve yeni keşif yapılabilecek sahalarla alakalı da Türkiye Petrolleri başta olmak üzere şirketlerimiz hazır durumda. Türkiye'nin Karadeniz'deki keşfinden sonra Türkiye dışında da faaliyetlerimize Somali'de başladık. Şimdi bunu Akdeniz'de Suriye'de, Libya'da ve başka ülkelerde hayata geçirmek istiyoruz. Suriye bizim özel önem verdiğimiz ülkelerden ve önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle bir sismik çalışma, arkasından sondaj yapacağımız çalışmalarla, ortaklıklar yoluyla farklı şirketlerle biz burada inşallah Suriye'nin bu kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz.'

Bayraktar, dünyanın 4'üncü büyük jeotermal kurulu gücüne sahip ülkesi olarak Türkiye'nin bu konudaki tecrübesini de Suriye'ye taşımak istediklerini kaydetti.

JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR İLE MADEN ARAMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

İmzalanan mutabakat zaptıyla Türkiye ile Suriye arasında yer bilimleri, madencilik, enerji ham maddeleri ve jeotermal enerji alanlarında uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda jeolojik araştırmalar, maden arama ve geliştirme faaliyetleri, veri paylaşımı, eğitim ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesi öngörülüyor.

Mutabakat zaptının temel odak noktalarından birini; başta fosfat olmak üzere metalik madenler, endüstriyel ham maddeler ile stratejik ve kritik minerallere yönelik arama, ruhsat edinimi, işletme ve uç ürün üretimine ilişkin ortak projelerin geliştirilmesi oluşturuyor. Özellikle fosfat değer zinciri kapsamında, ilk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli alım-satım mekanizmalarının oluşturulması, sonraki aşamalarda ise fosforik asit, gübre ve diğer fosfat bazlı ürünlerin üretimine yönelik entegre sanayi yatırımlarında iş birliği yapılması hedefleniyor. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Türk kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve Suriye kamu kuruluşları arasında ortak girişim, kamu-özel iş birliği ve diğer uygun yatırım modellerinin geliştirilmesi planlanıyor.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA, BAYRAKTAR'I KABUL ETTİ

Öte yandan Bakan Bayraktar, Şam'daki temasları çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından da kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imza töreninden detay görüntüler.

- Bakan Bayraktar'ın açıklamaları.

- Genel detaylar.