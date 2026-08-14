ORDU,(DHA)- KARADENİZ'İN eşsiz doğasını uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturacak Tour of Ordu 2026, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde 16 takım, 11 ülke ve 112 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun; Ordu'nun spor turizmine, uluslararası tanıtımına ve şehir marka gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, Ordu Coast to Summit ve Ordu Black Sea Classic olmak üzere iki ayrı UCI 1.2 kategorisinde uluslararası yol bisikleti yarışı düzenlenecek. Karadeniz'in eşsiz doğası, yüksek rakımlı yaylaları, sahil rotaları ve güçlü sportif potansiyeliyle Ordu, Tour of Ordu sayesinde uluslararası bisiklet dünyasının dikkatini üzerine çekiyor. Ordu'nun sahil şeridinden dağ yollarına ve yaylalarına uzanan parkurlar, farklı ülkelerden gelecek profesyonel sporculara zorlu bir yarış deneyimi sunarken, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini de uluslararası bisiklet dünyasının gündemine taşıyacak.

ORDU, ULUSLARARASI BİSİKLET DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI

Tour of Ordu 2026, Ordu'nun Karadeniz kıyısından yüksek rakımlı yaylalarına uzanan eşsiz coğrafyasını uluslararası bir bisiklet organizasyonuyla buluşturuyor. Organizasyonun parkurları başta Altınordu, Aybastı ve Mesudiye olmak üzere Ordu'nun farklı bölgelerini kapsıyor. Sahil yolları, dağ geçitleri ve yaylalar; profesyonel sporcular için zorlu bir mücadele alanı oluştururken, Ordu'nun doğal güzelliklerini de yarışın önemli bir parçası haline getiriyor. Tour of Ordu, yalnızca bir yol bisikleti yarışı olmanın ötesinde; spor, turizm, şehir tanıtımı ve ekonomik hareketliliği aynı organizasyonda buluşturan uluslararası bir marka etkinliği olarak öne çıkıyor.

16 TAKIM, 11 ÜLKE VE 112 SPORCU ORDU'DA BULUŞACAK

Tour of Ordu 2026'da Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Japonya, Endonezya, Malezya, Güney Afrika, Çin, ABD, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Avustralya'dan toplam 16 takım mücadele edecek. Organizasyonda UCI ProTeam, UCI Continental Team, National Team ve Club Team statüsündeki ekipler yer alacak. İtalya'dan Solution Tech-Vini Fantini, organizasyona UCI ProTeam statüsüyle katılacak. Uluslararası katılımıyla Tour of Ordu, farklı ülkelerden 112 sporcuyu Karadeniz'in eşsiz coğrafyasında buluştururken, Ordu'nun uluslararası spor ve turizm görünürlüğüne de katkı sağlayacak.

İKİ GÜN, İKİ FARKLI YARIŞ

Tour of Ordu'nun ilk yarışı Ordu Coast to Summit, 15 Ağustos'ta Karadeniz kıyısından başlayarak yüksek rakımlı bölgelere uzanan zorlu parkuruyla tırmanış gücünü ön plana çıkaracak. 106 kilometre uzunluğundaki yarış, toplam 2.794 metre irtifa kazanımına sahip. Yarışın startı 10.00'da, takım tanıtımı ve imza seremonisi ise 08.30-09.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İkinci gün gerçekleştirilecek Ordu Black Sea Classic, 16 Ağustos'ta Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve yüksek rakımlı bölgelere uzanan yapısıyla farklı bir yarış karakteri sunacak. 119,1 kilometrelik parkur; kıyı yolları, vadiler, ormanlar, dağ yolları ve zorlu tırmanışları bir araya getirerek sporculara yüksek dayanıklılık ve taktiksel mücadele gerektiren bir yarış deneyimi sunacak.

HÜSEYİN İNANIR: BU SADECE BİR YARIŞ DEĞİL, ORDU'NUN DÜNYAYA AÇILAN FOTOĞRAFIDIR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, 15-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Tour of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın, Ordu'nun spor ve turizm alanındaki gelişimine ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi. İnanır, organizasyona 11 ülkeden 16 takım ve 112 sporcunun katılacağını belirterek, 'Bu organizasyon sadece bir bisiklet yarışı değil; Ordu'nun eşsiz doğasının, denizinin, yaylalarının ve turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılması açısından da önemli bir fırsattır. Aynı zamanda yarış, Ordu'nun dünyaya açılan fotoğrafıdır' dedi.

Bisikletin sağlık, çevre, turizm ve şehir tanıtımı açısından güçlü bir araç olduğunu vurgulayan İnanır, yarışmaya katılacak tüm sporculara başarılar dileyerek, 'Pedallarınız güçlü, yolunuz açık olsun. Ordu'muza hoş geldiniz' ifadelerini kullandı.

İnanır, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Bisiklet Federasyonuna, Ordu Valiliğine, Ordu Büyükşehir Belediyesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Ordu halkını da yarışın heyecanına ortak olmaya davet eden İnanır, Tour of Ordu 2026'nın kent için hayırlı olmasını diledi.

MEHMET SEDAT FIRAT: TOUR OF ORDU, ORDU'NUN SPOR VE TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SAĞLAYACAK

Tour of Ordu 2026'nın Ordu'da gerçekleştirilmesinin kentin tanıtımı, turizmi ve bisiklet sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Fırat, Türkiye'nin farklı illerinde ulusal ve uluslararası birçok organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, Tour of Ordu'nun Ordu'da düzenlenmesinin kent açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Bu yıl organizasyona 11 farklı ülkeden 16 takımın katıldığını belirten Fırat, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet takımlarının Ordu'da ağırlanmasının kentin uluslararası alandaki tanınırlığına katkı sağlayacağını vurguladı.

Fırat, gelecek yıl Sinop'u da içine alan, 2.1 kategorisinde ve dört etap üzerinden gerçekleştirilecek bir yarışın hazırlığı içinde olduklarını belirterek, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilerek üst kategoriye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Fırat, organizasyonun gerçekleşmesinde destek veren Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyon ve hakem heyeti ile kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.