İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig 2026-2027 sezonu için resmi siteden bir mesaj yayımladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Futbolumuzun değerli paydaşları, sevgili futbolseverler;

Yeni umutlar, yeni hedefler, yeni heyecanlar ve özlemle beklediğimiz 2026-2027 futbol sezonuna merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle milletimizin ortak sevinci, bizleri birleştiren ve en güçlü değerlerimizden biri olan futbolumuzda yeni sezonun, ülkemize ve futbol ailemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Futbolumuzun en değerli markası Trendyol Süper Lig; sahadaki rekabetten yayıncılığa, sponsorluklardan maç günü gelirlerine, dijital etkileşimden oluşturduğu ekonomik değerlere kadar futbol ekosistemimizin itici gücünü oluşturmaktadır. Bu büyük organizasyon; kulüplerimize, futbolcularımıza, teknik kadrolarımıza ve futbol sektöründe emek veren binlerce insana katkılar sunmaktadır. Bizim hedefimiz de bu değeri her geçen gün daha da ileri taşımaktır. Bu anlayışla; rekabet kalitesini her geçen gün artıran, ekonomik sürdürülebilirliği güçlendiren, altyapı yatırımlarını teşvik eden ve Türk futbolunun küresel ölçekteki konumunu daha da yukarı taşıyan bir lig yapısını hep birlikte inşa etmeye kararlıyız. Kulüplerimizden futbolcularımıza, teknik ekiplerimizden hakemlerimize, yöneticilerimizden taraftarlarımıza kadar futbolun her paydaşının bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

Türk futbolunun güvenilirliğini ve adil rekabet ortamını korumak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu doğrultuda, başta yasa dışı bahis olmak üzere futbolun dürüstlüğünü tehdit eden her türlü yasa dışı oluşum ve girişime karşı mücadelemizi tavizsiz bir anlayışla sürdüreceğiz. İlgili tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket ederek, futbolumuzun güvenilirliğini zedelemeye yönelik hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz.

Futbol dışı unsurların değil, oyunun kendisinin konuşulduğu bir futbol iklimi oluşturmak istiyoruz.

Bunun için hakemlik sistemimizi, bugüne kadar kullandığımız teknolojileri daha da geliştirerek güçlendiriyoruz. Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde açıkladığımız üzere, Trendyol Süper Lig'de 'çipli top' olarak bilinen bağlantılı top teknolojisini ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçirirken, halihazırda kullandığımız yarı otomatik ofsayt sistemini de Advanced VAR sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Tüm bu sistemlerle karar süreçlerini hızlandırmayı, gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmeyi, hata payını en aza indirmeyi ve oyunun akıcılığını artırmayı hedefliyoruz. Böylece hem sahadaki kararların doğruluğunu hem de futbolseverlerin oyundan aldığı keyfi artırarak, futbolun mümkün olduğunca sahadaki mücadeleyle konuşulmasını sağlayacağız.

Hakemlerimizin gelişimi önceliklerimizden biri olacak. Bunun için dünya hakemliğinin çok değerli bir ismi Sayın Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak görev yapacak. Başta İngiltere Premier Ligi olmak üzere, Avrupa ve dünyanın en büyük turnuvalarında görev alan Taylor, bilgi birikimi ve tecrübesini artık Türk hakemliğinin gelişimi için kullanacak.

Hakemlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte, uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak; Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz.

İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sezon başında ev sahipliğimizle düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda, spor alanlarının güvenliği konusunda tüm önlemler masaya yatırıldı. Yeni sezonda da saha içinde ve saha dışında sporun birleştirici gücünü gölgeleyecek her türlü eyleme karşı ilgili tüm kurumlarımızla tam bir iş birliği içerisinde hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Futbolun sürdürülebilir gelişimi, güçlü ve uzun soluklu iş birlikleriyle mümkündür. Bu anlayışla Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in isim sponsoru Trendyol ile iş birliğimizi iki yıl daha uzattık. Bu ortaklık, liglerimizin ekonomik gücünü ve uluslararası marka değerini artırma hedefimize önemli katkılar sunacaktır. Bu vesileyle Trendyol ile diğer iş ortaklarımıza, Türk futboluna sağladıkları katkılar nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

Yeni sezon öncesinde TFF Fantezi Lig uygulamamızı hayata geçirdik. Futbolumuzun dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacak bu uygulamayla, milyonlarca futbolseveri aynı platformda buluşturarak taraftar deneyimini yeni bir boyuta taşıdık. TFF Fantezi Lig, yalnızca ülkemizde değil, Türkçe, İngilizce ve Almanca dil seçenekleriyle yurt dışında yaşayan futbol tutkunlarına da ulaşarak Süper Lig'imizin uluslararası görünürlüğünü ve Türk futbolunun marka değerini güçlendirecektir.

Değerli futbol paydaşlarımız;

Birlik, beraberliğimiz ile etik değerler yeni sezonda da en büyük gücümüz olacaktır. Saha içinde ve dışında oyunun ruhuyla çelişen yaklaşımlara geçit vermeyerek birlikte atacağımız adımlarla futbolumuzun marka değerini daha da yukarılara taşıyacağız. 2026-2027 sezonu; Türk futbolunun birlikten güç aldığı, rekabetin kaliteyi yükselttiği ve yeni başarıların temellerinin atıldığı bir sezon olacaktır. Liglerimizde ve uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyor, futbolumuza emek veren ve değer katan futbol ailemizin tüm fertlerine sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir sezon temenni ediyorum.'