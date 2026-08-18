Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Konak ilçesinde Sarper Yeniçeri'nin sokak kedileri için hayata geçirdiği 'Kedi Mahallesi' projesine 13 yaşındaki Bade Çağlar da gönüllü olarak destek verdi. Sanal medyada projeyi gören Bade Çağlar, 3D yazıcıyla kediler için mama ve su kapları ile oyuncaklar üretirken, boş bir arsa da kedilerin ihtiyaçlarına uygun yaşam alanına dönüştürüldü.

Konak ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Sarper Yeniçeri (35), sokak kedilerinin daha sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak ve boş arsaları değerlendirmek amacıyla 'Kedi Mahallesi' projesini hayata geçirdi. Kedilerin ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanı oluşturmak isteyen Yeniçeri, proje öncesinde farklı ülkelerdeki hayvan dernekleriyle iletişime geçip, bilimsel araştırmaları inceledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan alanda kediler için mama ve su kapları, yuvalar ve tuvalet alanları oluşturdu. Sarper Yeniçeri'nin sanal medyada yaptığı paylaşımları gören 13 yaşındaki hayvansever Bade Çağlar da 3D makinası ile kediler için birçok su ve mama kabı, oyuncak üreterek projeye gönüllü destek verdi.

'KEDİLERİMİZ ASLINDA TURİZMDEKİ ELÇİLERİMİZ'

Yeniçeri, 'Tarihi ve turistik bir mahallede yaşıyoruz. Çok fazla sahipsiz arsa var ve buralar hijyen problemi yaratıyordu. Bir başka sorunumuz da kedilerin bakımı ve beslenmesiyle ilgili zaman zaman çıkan tartışmalardı. Dünyaca ünlü kedilerimiz aslında turizmdeki elçilerimiz. Ben bu üçünü kafamda birleştirdim. Hem bu alanların temizlenip sahip çıkılabileceği hem de sürdürülebilir bir kedi turizmi modeli yaratma fikri ortaya çıktı. Bunu insanlara sosyal medyada anlattım ve herkes kendince destek oldu. Herkes ne yapabiliyorsa o şekilde destek verdi. Bu da beni çok mutlu etti. Ben de devam etmeye karar verdim' dedi.

'ÇOK BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR'

Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan beslemenin bugüne kadar hep geçici olduğunu söyleyen Sarper Yeniçeri, 'ABD'deki derneklerle mail yoluyla iletişime geçtik. Onlardan fikir almak, bilimsel araştırmaları taramak ve en iyi kedi yuvası nasıl olur, en iyi kedi mama kabı nasıl olur, kediler bir araya geldiğinde koloni kurduklarında nasıl davranış değişikliklerine uğrar, neyi yanlış yapıyormuşuz gibi konularla ilgili bilgi aldık. Doğru yöntemleri öğrenip paylaşınca, herkes kedi mahallesi kurmasa bile mama kaplarını nasıl yapacağı konusunda biraz daha fikir sahibi oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinden tepkiler görmek de çok hoşumuza gidiyor. Bunları aslında bilimsel araştırmalardan ve teorik bilgilerden yola çıkarak yapıp, karşılığını kedilerden görmek bambaşka bir duygu. Niyetimiz; kedilerimizin dünyadaki ününü bir noktaya odaklayıp sadece onları görmek için Japonya'dan uçakların kalkması, buraya turlar düzenlenmesi ve kedilerimizin dünyaca meşhur olması. Çok ünlü markaların hayvan koleksiyonlarında buradaki kedilerin modelliğini kullanması gibi çok büyük hayallerimiz var' diye konuştu.

'SU İÇTİKLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM'

Annesiyle birlikte sanal medyadan hayvanseverlere denk geldiğini söyleyen Bade Çağlar da 'İletişime geçip, onlara nasıl destek olabileceğimizi sorduk. Onlar da bize mama kabı, oyuncak, su kabı gibi şeyler yapabileceğimizi söylediler. Biz de hemen işe başladık. Hayvanseverlere destek olmak amacıyla oyuncak, mama kabı ve su kabı gibi çeşitli ürünler yaptık. Mama ve su kaplarını da daha ergonomik bir model olarak tasarladık. Mama ve suyu kedilerin daha rahat ulaşabileceği şekilde, yerden biraz daha yüksekte olacak şekilde hazırladık. Su kaplarında bu aralar çok viral olan bir modeli seçtik. Üstten boş bir şişeniz varsa içine su doldurup, kaba takıyoruz. Daha sonra ters çevirdiğimizde su kendiliğinden akmaya başlıyor. Su azaldıkça şişeden tekrar akıyor. Kedilerin yaptığım kaplardan mama yiyip, su içtiğini görünce çok mutlu oldum' dedi.(DHA)