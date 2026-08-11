SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Karaboğaz köyü mevkisinde meydana geldi. Zeki Bülbül (48) idaresindeki 03 AEE 222 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Zeki Bülbül ile araçta yolcu olarak bulunan Yasin (52), Eyüp (24), Murat (19), Sedef (49), Evin (12) ve Zehra Bülbül (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)