Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta belediye tarafından düzenlenen Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali kapsamında Kangal Köpeği Güzellik Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren köpekler madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali kapsamında Kangal Köpeği güzellik yarışması yapıldı. Sıcak Çermik Kaplıcası'nda düzenlenen yarışmada Kangal köpekleri sahipleri tarafından podyuma çıkarıldı. Yarışmada 5 kategoride 253 köpek yarıştı. Hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından kategorilerinde dereceye giren köpeklere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

'KANGAL KÖPEĞİ SİVAS'IN MARKALARINDAN BİRİ'

Kangal çoban köpeğinin Sivas'ın en önemli marka değerlerinden birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Adem Uzun, 'En son 2019 yılında bir festival gerçekleştirilmiş. O günden bugüne baktığımızda Kangal köpeğinin tanıtılacağı bir çalışmanın olmadığını gördük. Biz de Sivas Belediyesi olarak yine şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan Sıcak Çermik Kaplıcası'nda gurbetçi buluşmaları etkinliğimiz kapsamında Kangal Çoban Köpeği ve Anadolu Çoban Köpekleri Irk Standartları ve Güzellik Yarışması adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe katılım sağlayan, 22 ilden gelen tüm yarışmacılarımıza ben teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu bir gerçeği gösteriyor. Kangal köpeğinin şu an itibariyle baktığımızda sadece Sivas şehrinde değil, Sivas şehri dışında diğer illerde de yetiştirildiğini ve değer gördüğünü de görmüş bulunmaktayız. Sivas geniş bir coğrafyaya sahip. Sivas bozkırın en net şekilde görüldüğü illerden birisi. Küçükbaş hayvancılıkta özellikle Türkiye'de ender illerden birisi. Bütün bunlar içerisinde de çobanlarımızın, üreticilerimizin en büyük yardımcısı, en büyük dostu Kangal çoban köpeği ve Anadolu çoban köpekleri yer alıyor. Aslan kadar güçlü olmasının yanında aslında karakteriyle hareketleriyle, sadakatiyle aslında Kangal çoban köpeğinin ve Anadolu çoban köpeklerinin biz bir nevi ailenin bir ferdi olduğunu da görüyoruz. Bu yüzden Anadolu insanında, Sivaslı hemşehrilerimizde de çok ayrı bir yeri vardır. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tip etkinlikleri devam ettireceğiz. Şehrimizin önemli değerlerini tanıtıcı çalışmaları hep birlikte yapacağız' dedi. (DHA)