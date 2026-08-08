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Galatasaray kendi evinde Rennes ile berabere kaldı

14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Bekir'in ortasında kale sahası içinde yükselen Cihat'ın kafa vuruşunda, savunmanın da müdahale ettiği top üstten kornere çıktı.

1'inci Lig'in ilk haftasında Ekenler Beton Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Turka Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

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