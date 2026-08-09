'OLAYLAR PLANLI DEĞİLDİ, TESADÜFEN KARŞILAŞTIK'

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan'ın, akaryakıt istasyonunda eski pehlivan Şaban Yılmaz ve beraberindekiler tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili; Şaban Yılmaz sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, olayın planlı olmadığını, Elvan ile tesadüfen karşılaştığını ve daha önce kendisine yönelik aile değerlerini rencide eden mesajlar aldığını öne sürdü.

'AİLEME YÖNELİK ÇİRKİN VE RENCİDE EDİCİ SÖZLERİ KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Şaban Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın yaklaşık 1 ay önce yaşanan bir tartışma nedeniyle meydana geldiğini belirterek, 'Yaklaşık 1 ay önce aile değerlerimi hiçe sayan ve beni ailem üzerinden rencide eden mesajlar aldım. Olay günü Kunduz Güreşleri'ne giderken karşı tarafla tesadüfen karşılaştım. Bu karşılaşma kesinlikle planlı değildi. Yanına giderek yaşananları konuşmak ve kendisinden bir özür beklediğimi ifade ettim. Daha önce de aracı göndererek kendisinden özür dilemesini istediğimi belirtmiştim. Ancak konuşma sırasında bana karşılık olarak küfürlü sözler söylemesi üzerine tartışma büyüdü ve olay fiziksel bir kavgaya dönüştü. Aile benim için her şeydir. Aileme yönelik çirkin ve rencide edici sözleri kabul etmem mümkün değildir' dedi.

'TOKAT HALKIYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK'

Yaşanan olayın Tokat halkıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, 'Şunu da özellikle belirtmek isterim; karşı taraf Tokatlıdır. Tokat halkına ve Tokatlı hemşerilerime son derece saygı duyuyorum. Yaşanan olayın Tokat halkıyla hiçbir ilgisi yoktur; bu tamamen şahıslar arasında yaşanan kişisel bir meseledir. Şiddeti tasvip etmiyorum. Ancak olayın yalnızca son kısmına bakılarak değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. Beni tanıyanlar nasıl biri olduğumu bilir. Kimseyle durduk yere kavga aramayan, karıncayı bile incitmek istemeyen, karakterinden taviz vermeyen bir insanım' ifadelerini kullandı.

'DEĞERLENDİRMEYİ YETKİLİ MERCİLERE BIRAKIYORUM'

Olayla ilgili hukuki sürecin başladığını belirten Yılmaz, 'Yaşanan olayla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup gerekli işlemler devam etmektedir. Bundan sonraki değerlendirmeyi yetkili mercilere bırakıyorum. Ayrıca sanal medyada şahsıma yönelik küfür, hakaret ve tehdit içerdiğini düşündüğüm yorum ve paylaşımları da takip ediyor, gerekli kayıtları muhafaza ediyorum. Bu tür paylaşımlarla ilgili de hukuki haklarımı kullanacağımı ve gerekli yasal işlemleri başlatacağımı açıkça belirtmek isterim. Kimseyi hedef göstermek veya tartışmayı büyütmek gibi bir amacım yok. Tek isteğim, olayın tamamı bilinmeden kimse hakkında hüküm verilmemesi ve herkesin hukuka ve sağduyuya uygun hareket etmesidir' dedi.

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN, (DHA)-