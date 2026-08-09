Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesi sahibi Sinan Ulaş, Almanya'daki fuar için, 6 metre 10 santimetre uzunluk, 2,8 metre genişlikte yatak imal etti. Ulaş, ürünü anlatarak, 'Almanya'da organizasyon yapan dostumuzun talebiyle ürettiğimiz dev yatağı, 9 günde tamamladık' dedi.

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin sahibi Sinan Ulaş, Almanya'da organizasyon şirketi olan arkadaşı Osman Gök'ün talebiyle, fuarda kullanılmak üzere 6 metre 10 santimetre uzunluğunda, 2,8 metre genişlikte yatak imal etti. Toplam ağırlığı 1 ton olan ve 9 döşek yerleştirilebilen yatak hakkında bilgi veren Sinan Ulaş, 'Almanya'da organizasyon yapan dostumuz Osman Gök bize bu projeyle geldi. Fuar için özel bir konsept hazırlanıyordu. 'Bunu yapabilir misiniz' dedi. Biz de yapabileceğimizi söyledik ve yatağı 9 günde tamamladık' ifadelerini kullandı.

'YAKLAŞIK 1 TON AĞIRLIĞINDA'

Meslek hayatında ilk kez bu büyüklükte bir mobilya ürettiğini söyleyen Ulaş, 'Yaklaşık 6 metre 10 santimetre uzunluğunda, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde tasarlanan dev yatağın başlığı ise yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki yatak aynı anda 9 kişiyi taşıyabiliyor. Proje kapsamında hazırlanan köşe koltuk ise yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 600 kilogram ağırlığında' diye konuştu.

'SADECE İNEGÖLLÜ USTALAR YAPABİLİRDİ'

Mobilyanın üretimi için İnegöl'ü tercih ettiklerini ifade eden organizasyon firması sahibi Osman Gök ise 'Biz bu organizasyonları dünyaca ünlü fenomenler için hazırlıyoruz. Bu mobilyaları yapabilecek ustaların İnegöl'de olduğuna inanıyorduk. Geldik ve gerçekten bizi mahcup etmediler. Bu bizim için gizli bir proje. Önce fuarda tanıtacağız, ardından tüm detaylarını paylaşacağız. Dünya çapında ses getirecek bir çalışma olacak' ifadelerini kullandı. (DHA)