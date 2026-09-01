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Kaza, saat 15.00 sıralarında Tavza köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüp Çakmak'ın kontrolünü yitirdiği ATV şarampole devrildi. Kazayı gören köy muhtarı Mustafa Şahin ve çobanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Eyüp Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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