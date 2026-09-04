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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi. İki ayrı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerindeki aramalarda toplam 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

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